POZZUOLI/ Tentano furto in una villa, messi in fuga dalle urla della proprietaria – IL VIDEO

POZZUOLI – Cappellini con visiera e sciarpe che lasciano liberi solo gli occhi. In quattro, armati di spranghe di ferro, hanno tentato di entrare in una villa in via Fascione, a Pozzuoli. Il tentativo di furto è stato perpetrato sabato sera alle 20:20. A immortalare il ‘quartetto’ in azione le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La banda è arrivata a bordo di una Ford Focus berlina di colore blu. Un uomo è rimasto al volante del veicolo, mentre gli altri tre hanno prima cercato di forzare il cancelletto pedonale per poi arrivare a scardinare quello automatico. Le urla della proprietaria hanno fatto saltare, però, il piano: i tre sono saltati a bordo dell’auto e sono fuggiti via con il quarto complice.

LA TESTIMONIANZA – «Ero da sola in casa e sentendo bussare il citofono insistentemente ho acceso le telecamere sul cellulare. Quando hanno aperto il cancello automatico ho gridato da sopra, mettendoli in fuga. Poco dopo abbiamo chiamato i carabinieri», racconta la proprietaria di casa ancora sotto choc per l’accaduto. L’ondata di furti, che si è abbattuta sul territorio flegreo, non sembra al momento presentare battute d’arresto, nonostante siano stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine.