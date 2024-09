POZZUOLI/ Si apre voragine “Sotto il Monte”: il Comune chiude la strada ma dimentica di avvisare i cittadini

POZZUOLI – Solo alle 21 di questa sera la cittadinanza è stata avvisata della chiusura di via Sotto il Monte, strada lungo la quale oggi si è aperta una grossa voragine. Il dissesto fortunatamente non ha creato grosse conseguenze né ai passanti né agli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, mentre la comunicazione è arrivata solo in tarda serata. “A causa di una voragine che ha interessato la sede stradale di Via Sotto il Monte, la strada resterà interdetta alla circolazione veicolare. Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi alla viabilità ordinaria, con ordinanza n. 434 del 16/09/2024, è stata revocata la precedente ordinanza e ristabilito il doppio senso di marcia in Viale dell’Europa Unita.” c’è scritto sulla pagina Facebook del comune di Pozzuoli rimandando alla lettura dell’Albo Pretorio.