POZZUOLI/ Sessanta bambini senza scuola «Che fine ha fatto l’asilo nido della Deledda?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Siamo un gruppo di mamme che hanno iscritto i propri figli presso l’ asilo nido comunale Deledda per il secondo anno consecutivo visto che la gestione dello stesso da parte delle cooperativa incaricata è stata impeccabile e vicina alle esigenze delle mamme (mamme che lavorano) e dei bambini. Quest’ anno a causa del ritardo da parte del comune di Pozzuoli nell’ indire la gara di appalto per affidare la gestione del nido, siamo arrivati ad oggi senza sapere chi, quando e come inizierà l’anno scolastico. Si tratta di un gravissimo disservizio e disagio che l’amministrazione che in campagna elettorale si era proclamata “uno di noi” sta causando a chi ha presentato le iscrizioni già nel mese di luglio. È un disagio causato a 60 mamme, la scuola ospita 60 bambini da zero a 36 mesi. Chiediamo di velocizzare tutto l’ iter burocratico in tempi brevi.»

(Le mamme: Angela Savoia, Giovanna Mele, Elvira Brandi, Fabiana Verbale, Lucia Prato, Lorenza Volpe, Francesca Conte, Francesca D’Onofrio, Rosa D’Ambrosio rosa, Angelica Falanga, Daniela D’Ambrosio)