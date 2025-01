POZZUOLI/ Scontro società-amministrazione Manzoni: ipotesi addio per la Puteolana

POZZUOLI – Sono ore calde sul fronte Puteolana-Amministrazione Manzoni. La società granata ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare Pozzuoli alla volta di Quarto, città che nei mesi scorsi ha accolto la squadra mettendo a disposizione lo stadio comunale Giarrusso. In queste ore, infatti, si sta sondando seriamente la possibilità di disputare le restanti partite interne nel vicino comune flegreo.

GLI SCONTRI – L’eventuale addio sarebbe il frutto di un amore mai nato tra la famiglia Di Costanzo e l’attuale amministrazione comunale. Promesse non mantenute, attacchi da entrambi in fronti, uscite poco felici, annunci e proclami senza seguito hanno distrutto un rapporto tra l’imprenditore di Pianura e l’attuale amministrazione comunale di Pozzuoli. Gli ultimi episodi che hanno contribuito a gettare benzina sul fuoco sono stati poi i ritardi ai lavori dello stadio comunale Domenico Conte, le pessime condizioni in cui versa l’impianto e le parole definite da più parti “poco felici” del vicesindaco con delega allo sport Filippo Monaco. Anche il sindaco Gigi Manzoni, dal canto suo, è finito più volte nel mirino del patron granata che lo ha accusato di non tenere fede ai patti. Rapporto burrascoso che dopo due anni e mezzo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) mettere la parola fine alla presenza della Puteolana a Pozzuoli. Almeno fino alla fine di questo campionato.