POZZUOLI/ Scontro nei Verdi, attacco ad Andreozzi e Migliucci «Utilizzano il partito per scopi personali»

POZZUOLI – «In queste ore stiamo assistendo a una fuga in avanti da parte di alcuni componenti del nostro circolo cittadino che in modo del tutto illegittimo stanno diramando comunicati per nome e per conto di Europa Verde Pozzuoli. Prendiamo le distanze da questo atteggiamento arrogante che lede i valori della democrazia e i principi della condivisione partitica.» La denuncia arriva da Fabiana Pafundi, co-portavoce di Europa Verde Pozzuoli e dai consiglieri comunali Paolo Tozzi ed Enzo Pafundi che chiedono un intervento dei vertici nazionali del partito «Dopo aver assistito alla vergognosa aggressione verbale messa in atto dal consigliere Gennaro Andreozzi ai danni della nostra assessora Titti Zazzaro e al vergognoso silenzio-complice di alcuni rappresentanti nazionali e locali, ci tocca ora assistere a un nuovo e triste teatrino del ridicolo e dell’arroganza».

LO SCONTRO – Il riferimento è al co-portavoce Vicente Migliucci e al consigliere Andreozzi, che ieri hanno pubblicato su Facebook un comunicato non condiviso. «Si tratta di persone che utilizzano il partito e un simbolo storico ad uso privatistico e personale, motivo per cui la loro posizione è del tutto inconciliabile con la nostra e con quella di un partito che ha sempre fatto della condivisione e del dibattito democratico i valori cardine della propria esistenza».