POZZUOLI/ Scatta la differenziata al Rione Terra installati i bidoni “nascosti” – LE FOTO

POZZUOLI – Bidoni nascosti, a “basso impatto” ambientale e visivo, sono stati installati al Rione Terra di Pozzuoli dove è scattata la raccolta differenziata. Nei vicoli e sulle terrazze dell’antica rocca, infatti, i bidoni che di solito vediamo all’esterno dei negozi o dei parchi, sono “nascosti” in contenitori che fungono da suppellettili ornamentali, andando così a mimetizzarsi. L’iniziativa è stata messa in campo dalla De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata per conto del comune di Pozzuoli su tutto il territorio.

