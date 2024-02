POZZUOLI/ Rubati i fiori dalla tomba di una bimba di 12 giorni

POZZUOLI – Non si sono fermati nemmeno davanti alla tomba di una bimba di 12 giorni i ladri che hanno rubato i fiori al cimitero di Pozzuoli. Una consuetudine consolidata, purtroppo, che questa volta ha toccato perfino una neonata. A denunciarlo è stata Melania, la madre della piccola costretta, davanti a un immane dolore, a dover fare i conti con lo scempio.«Ma le persone che al cimitero rubano i fiori davanti alla nicchia di una neonata di 12 giorni, fiori che tra l’altro, stavano lì da almeno 4-5 giorni, al posto del cuore in petto che c**** hanno? Sono indignata!!! Non solo devo soffrire per la perdita più crudele che possa esserci ma devo andare al cimitero e trovare mia figlia senza fiori perché qualcuno ha deciso bene di appropriarsene!» ha raccontato la donna con un post su Facebook.