POZZUOLI/ Rifiuti selvaggi e raccolta differenziata fatta male: raffica di sanzioni – LE FOTO

POZZUOLI – È partito il giro di vite contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. A Pozzuoli la Polizia Municipale, su segnalazione degli operatori della De Vizia Transfer, ha elevato una serie di multe a carico di cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti fuori orario consentito, lungo le strade o per mancata differenziazione. Le attività sono state condotte nel centro storico e nei quartieri della città secondo una prassi consolidata: gli operatori ambientali in fase di prelievo segnalano criticità alla Polizia Municipale, addetta al monitoraggio del territorio, la quale di fronte a conclamate non conformità o errati conferimenti avvia un’indagine conoscitiva finalizzata all’identificazione dei colpevoli. Una volta chiuso il cerchio, si procede poi alla sanzione.

