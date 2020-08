POZZUOLI – Assalto armato questa sera al “bar Coccinella” in via Verga, nel quartiere Monterusciello. Un uomo ha fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato con una pistola i presenti ha portato via circa 500 euro. Ad attenderlo fuori un complice in sella a uno scooter di colore bianco. I due hanno agito con i volti coperti da passamontagna. Il raid, avvenuto dopo le 20, è stato ripreso dalle immagini del sistema di videosorveglianza del locale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.