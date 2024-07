POZZUOLI/ Presi ladri d’auto nel parcheggio dell’ex Sofer: seguiti da remoto e presi mentre rubavano una Jeep

POZZUOLI – Due uomini sono stati arrestati dalla polizia municipale di Pozzuoli mentre tentavano di rubare una Jeep Renegade all’interno del parcheggio dell’area ex Sofer di via Fasano. A notarli, in remoto, attraverso le telecamere comunali collegate con la Centrale Operativa, sono stati gli stessi agenti che nella tarda mattinata di venerdì li hanno poi raggiunti nell’area di sosta. Si tratta di due napoletani di 49 e 59 anni, accusati di furto aggravato di autovettura, in flagranza e resistenza a pubblico ufficiale.

GLI ARRESTI – In particolare, dai monitor gli agenti avevano notato un uomo in atteggiamento ambiguo vicino alle portiere di una Jeep in sosta, mentre tentava di aprire il finestrino posteriore, scassinandolo. Venivano così allertate tutte le pattuglie in servizio per bloccare l’evento ed evitare possibili fughe. Alla prima pattuglia giunta sul posto il 49enne diceva di esserne il proprietario, ma veniva fermato e arrestato. Intanto un’altra pattuglia avvicinava il 59enne fermo in una Lancia Y rossa. Capito di essere finito nella stretta della municipale, l’uomo nella vettura ha tentato la fuga, bloccato poi da un’altra pattuglia coinvolta durante l’operazione in codice rosso. Così i poliziotti hanno arrestato e condotto i due uomini presso il Comando di via Luciano, per identificarli. A quel punto, uno dei due uomini, capendo di essere tratto in arresto in cella, opponeva resistenza a pubblico ufficiale, venendo ad uno scontro fisico con gli agenti presenti, i quali sono stati soccorsi presso il nosocomio puteolano. Durante la perquisizione del veicolo su cui era a bordo il 59enne sono stati rinvenuti oggetti di probabili furti. Ulteriori accertamenti sugli oggetti e il mezzo sequestrati, chiariranno del tutto il presunto quadro criminale. L’autovettura Jeep sarà restituita al legittimo proprietario, informato dell’accaduto.

LE CONDANNE – All’esito del previsto rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto, dando la pena di otto mesi di domiciliari a CG, il 49enne. Per l’altro, FC, 59 anni, pena sospesa per motivi di salute.