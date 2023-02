POZZUOLI/ Pericoli alla Darsena, il comune chiude gli scivoli dei pescatori

POZZUOLI – Ragazzini che entrano nella Darsena prosciugata attraverso gli scivoli utilizzati dai pescatori per portare la barche in mare. E’ solo uno dei pericoli che hanno spinto il comune di Pozzuoli – dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini – a chiudere i due scivoli “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale”. L’interdizione è arrivata mediante un’urgente ordinanza sindacale. Contestualmente, l’area è stata messa in sicurezza attraverso l’istituzione, in via temporanea, sulla sommità degli scivoli, di parapetti amovibili dotati di varchi apribili, al fine di consentire l’accesso ai titolari di concessioni demaniali marittime dell’area darsena e agli Enti preposti di accedere nell’antico porticciolo.