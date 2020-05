POZZUOLI – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio G.U., 26enne di Marano. I militari dell’Arma lo hanno fermato mentre percorreva via San Nullo a bordo della sua auto. Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Nella disponibilità del 26enne anche la somma contante di 680 euro, poi sequestrata perché ritenuta provento del reato. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 26enne e lì i carabinieri hanno trovato – nascosti in un armadio che era sul balcone – altri 3 panetti della stessa sostanza da 100 grammi l’uno. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.