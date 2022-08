POZZUOLI – Oggi il tratto di mare Lucrino- Arco Felice sembra sia tornato pulito, ma il divieto di balneazione è ancora valido. Ieri mattina, infatti, l’Arpac ha effettuato i prelievi e i risultati arriveranno nelle prossime ore. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha rinnovato, intanto, l’invito – in via cautelativa – di evitare di fare il bagno. «Siamo al lavoro per capire l’origine delle problematiche dei giorni scorsi. Il nostro mare è un bene prezioso ed è nostro dovere tutelarlo», le dichiarazioni del primo cittadino.

1 di 8