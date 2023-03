POZZUOLI/ Nuovo stadio comunale, la denuncia: «In quel campo non potrà mai giocare la Puteolana»

POZZUOLI – «Sul nuovo “stadio” le bugie hanno le gambe corte, le menzogne da campagna elettorale ancor di più! Ben vengano gli investimenti su impianti sportivi, soprattutto nelle periferie, ma si sono rivelate giuste e fondate (ancora una volta) le nostre critiche rivolte alla tempistica e soprattutto alla dimensione degli annunci, in piena campagna elettorale, della realizzazione di un “nuovo Stadio”» E’ quanto denuncia Raffaele Postiglione di “Pozzuoli Ora” all’indomani dell’approvazione in Giunta comunale del progetto esecutivo relativo alla costruzione del nuovo stadio comunale di Pozzuoli «Il campo che sorgerà a Monterusciello non è e non sarà mai lo stadio promesso alla Città e ai tifosi granata. Il progetto ha confermato che la dotazione economica e la presenza di altre opere finanziate nello stesso luogo porteranno alla realizzazione semplicemente di un campetto con difficoltà, anche future, di utilizzo ed ampliamento.»

“L’OFFESA”- «Non ci sono, né ci saranno, le caratteristiche minime per prevedere la partecipazione a campionati semiprofessionistici di Calcio e la dotazione degli spalti, anche nella futura previsione, non risponde ad esigenze agonistiche. -ha proseguito Postiglione- Con gli stessi soldi avremmo potuto fare altro: investire sul Domenico Conte, ripristinare i tanti campetti di periferia (Toiano, Lotto 3, Reginelle). È pur vero che il pallone rotola ovunque allo stesso modo e che questo intervento è sicuramente migliore dell’ennesimo Discount, ma chiamarlo stadio è un’offesa allo Sport e alla Passione di chi lo segue e lo sostiene.»