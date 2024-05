POZZUOLI/ Non rispettata l’ordinanza di sospensione lavori, caos e traffico a “La Schiana”: vie di fuga bloccate dai cantieri infiniti – LE FOTO

POZZUOLI – In barba all’ordinanza sindacale che da ieri prevede la sospensione dei lavori, anche stamattina in località “La Schiana” si scavava. La ditta che da settimane sta effettuando i lavori lungo via Montenuovo Licola Patria non avrebbe dunque rispettato quanto stabilito ieri attraverso l’ordinanza “contingibile e urgente” a firma del sindaco Gigi Manzoni che recita: “A salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare. sospensione lavori di scavo su sedi stradali e sospensione efficacia ordinanze dirigenziali aventi ad oggetto dispositivi di limitazione della circolazione e della sosta”.

IL CAOS – Dunque, caos totale lungo una delle maggiori vie di fuga, anche oggi. Mezzi e uomini hanno bloccato il traffico costringendo gli automobilisti a percorrere una sola corsia di marcia, nei pressi del distributore di carburante. L’intera area è stata paralizzata a partire dalla cosiddetta “rotonda della morte” che da Licola porta verso a “La Schiana” fino alla strada che costeggia il belvedere, dallo svincolo Cuma della Tangenziale a salire verso la rotonda dove, tra l’altro, c’è un’altra area di cantiere che da mesi paralizza l’intera zona. Una situazione insostenibile per gli automobilisti che restano imbottigliati nel tempo in qualsiasi ora della giornata.

