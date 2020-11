POZZUOLI – Una donna di 74 anni, T.A., residente nel quartiere di Monterusciello, nella cooperativa Edil Flavia, è deceduta alle 5 di questa mattina all’ospedale di Pozzuoli in seguito a una crisi respiratoria. L’anziana è risultata positiva al tampone post mortem. Era giunta al nosocomio dopo essere stata prelevata da un’ambulanza del 118 nel cuore della notte. Inutile è stato l’intervento da parte dei sanitari.

TERZA VITTIMA – Si tratta della terza persona deceduta con Covid negli ultimi giorni a Pozzuoli. In precedenza non ce l’avevano fatta M.G., 81 anni e S.A., 74 anni, entrambi residenti in una palazzina della cooperativa Flegrea ’70 di Monterusciello. Le tre vittime attualmente non risultano tra i conteggiati nell’ultimo bollettino fornito dall’Asl Napoli 2 Nord al comune di Pozzuoli.