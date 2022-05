IL SALUTO – Una morte che ha scosso quanti conoscevano il 39enne. Tra questi il parroco della Sant’Artema Elio Santaniello che in un post su Facebook ha voluto ricordare Francesco “Ciao Francesco, per un anno sei stato con noi per recuperare alcune situazioni del passato. Pensavamo che la tua vita andasse meglio per il futuro, ma oggi è arrivata la notizia della tua partenza per il cielo. Non ho parole ma so solo che dopo tante vicissitudini sarai con la tua cara mamma. Preghiamo per te perché possa essere in paradiso e finalmente trovare la pace che hai ricercato per tanti anni senza trovarla. Ieri abbiamo celebrato l’Ascensione e speriamo che anche per te si siano aperte le porte del cielo. Riposa in pace.”