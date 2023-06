POZZUOLI/ Mare Sicuro, controlli della Capitaneria su tutto il litorale: messi in salvo gli occupanti della barca andata in fiamme

POZZUOLI – Con l’avvio della stagione balneare ha avuto ufficialmente inizio l’operazione estiva “Mare Sicuro” 2023. Le donne e gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e delle sue articolazioni periferiche, con gli uffici locali marittimi di Baia, Castel Volturno e

Mondragone, nonché della delegazione di spiaggia di Monte di Procida, saranno impegnati sino al 17 settembre in risposta alle emergenze ed a tutela della salvaguardia della vita umana in mare. Durante il fine settimana hanno avuto luogo i primi controlli sul territorio del litorale

Domitio e Flegreo, volti a verificare il rispetto della vigente ordinanza balneare.

I CONTROLLI – Sono stati inoltre effettuati interventi in ausilio di un’imbarcazione da diporto in difficoltà, nelle acque antistanti la località di Baia Verde, nei pressi di Castel Volturno. L’intervento dei militari della Guardia Costiera, sotto la direzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, con il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, ha scongiurato un potenziale pericolo di inquinamento ambientale e di sicurezza della balneazione, a seguito dell’incaglio di un’unità da diporto nei bassi fondali del litorale. Invece nella giornata di oggi, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia è intervenuto, a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa di Pozzuoli con il “Numero blu” 1530. L’intervento, è stato coordinato dalla Direzione Marittima di Napoli, con l’immediato invio in zona della Motovedetta SAR CP807 di Ischia. I passeggeri, che hanno richiesto aiuto a seguito di un principio di incendio, sono stati tratti tutti in salvo.