POZZUOLI – E-Distribuzione ha comunicato che domenica 19 settembre, a causa di lavori di rinnovo della cabina primaria di Pozzuoli, ci saranno due interruzioni di energia elettrica (media e bassa tensione) dalle ore 1:00 alle ore 2:00 e dalle ore 5:00 alle ore 6:00 del mattino su gran parte del territorio comunale di Pozzuoli. Nei due archi di tempo, l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto i cittadini sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni o per la segnalazione di guasti ci si può rivolgere al numero verde di E-Distribuzione: 803500.