POZZUOLI/ La protesta del comitato di via Napoli «Togliete quella ruota panoramica dal lungomare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dal comitato residenti di via Napoli: «Dopo la protesta di ieri siamo pronti a scendere nuovamente in strada per chiedere maggiore assistenza soprattutto agli anziani molti dei quali non hanno nemmeno un posto nelle tende. Inoltre chiediamo anche la rimozione di quella ruota panoramica dal lungomare Sandro Pertini che in questo momento, oltre ad essere inutile, non fa altro che occupare spazi preziosi in questo momento così tanto particolare. Inoltre chiediamo: ma chi volete che salga su quella ruota con la terra che trema e le scosse così forti?»