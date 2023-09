POZZUOLI/ La nuova Giunta-Manzoni c’è ma il “fuoco amico” la blocca

POZZUOLI – La quadra c’è: Mino Cossiga al bilancio in “quota” sindaco al posto di Buonaiuto e due donne che prenderanno il posto di Lasorella e Coppola in “quota” Sandro Cossiga-Lidya De Simone e Pastore-Di Dio. Paradossalmente, però, nonostante la nuova Giunta sia in dirittura d’arrivo, ci sono anche diversi intoppi che non rendono del tutto agevole la strada a Manzoni. Quali sono? I tentennamenti di Gennaro Pastore, nonostante la “vittoria” su Filippo Monaco e una serie di “mal di pancia” apparentemente ingiustificati che “tira tira” rischiano di spezzare la corda mettendo in discussione perfino ciò che oggi è pienamente consolidato. Tradotto: anche Gigi Manzoni ha una pazienza.

LE DIFFICOLTA’ – Il “giro di consultazioni” del sindaco è ormai finito e nel giro di una decina di giorni dovrebbe nascere la Giunta-bis. Ma nella definizione degli ultimi dettagli sono emersi diversi intoppi: Pastore che fino a questa mattina non ha ancora presentato una lista di nomi (a differenza della coppia De Simone-Cossiga) e qualche consigliere che, nel mescolamento delle carte, cerca di tirare ulteriore acqua al suo mulino cercando di portare “qualche altra cosa” a casa cercando di organizzare gruppi e gruppetti per spostare gli equilibri nella maggioranza. Scene di un film già viste nelle precedenti due consiliature di Enzo Figliolia e che si ripropongono con protagonisti diversi (o quasi). Per il resto: confermati Bandiera, Zazzaro, Monaco e Festa.