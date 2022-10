POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «La mamma di Loris ringrazia infinitamente il Sindaco Manzoni per l’impegno, il tempo e l’affetto dedicato in questo giorno così ricordevole per tutta la comunità di Pozzuoli». Questo è il messaggio che la mamma di Loris ha voluto rendere noto attraverso il nostro giornale a margine della cerimonia di intitolazione del campetto del Parco Bognar a Loris e Daniele da parte del comune di Pozzuoli.