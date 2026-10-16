Pozzuoli in gioco: a Piazza Minopoli uno spazio all’aperto dedicato ai giochi di una volta

POZZUOLI – Lunedì 19 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, in piazza Minopoli a Monterusciello, sarà inaugurato “Pozzuoli in gioco”, un nuovo spazio all’aperto dedicato ai bambini e ai ragazzini, dove riscoprire il piacere di giocare insieme, lontano dagli schermi di smartphone e tablet. Il progetto, promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e curato dall’assessora alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana, punta a trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, socializzazione e divertimento, attraverso giochi tradizionali come “la campana”, “Twister”, “un, due, tre, stella!” e tante altre attività. «Vogliamo restituire ai bambini e ai ragazzi il piacere di stare insieme e vivere gli spazi della propria città – dichiara il sindaco Luigi Manzoni – Le piazze devono tornare a essere luoghi di incontro, dove si cresce, si gioca e si costruiscono amicizie. Abbiamo scelto Monterusciello, perché crediamo sia importante investire nei nostri quartieri, offrendo soprattutto ai più giovani nuove opportunità di socialità. È un piccolo, ma significativo passo per costruire una città sempre più a misura di bambino».

«Lo scopo del progetto è contrastare la tendenza delle nuove generazioni a usare in maniera eccessiva i dispositivi digitali e a vivere poco gli spazi aperti insieme – fa sapere l’assessora Mariasole La Rana – ciò viene reso possibile non soltanto offrendo uno spazio dedicato alle play street, ma attivando un percorso educativo e ludico che durerà fino al 2028, sotto la regia dell’associazione ACLI Campi Flegrei APS, in partenariato alla Cooperativa Sociale Vento del Sud, alla Parrocchia Sant’Artema e con il coinvolgimento attivo delle scuole e di altre associazioni del quartiere. Comune, scuole, parrocchia ed Enti del Terzo Settore locale entrano in sinergia per guidare i nostri bambini e ragazzi in una crescita relazionale sana e felice.

L’EVENTO – «Giocare non è soltanto divertirsi, ma imparare a rispettarsi, collaborare e costruire legami, riscoprendo il senso di comunità; come ACLI, siamo felici di coordinare questo percorso insieme ai nostri partner e alle realtà del territorio, convinti che investire nell’infanzia significhi investire nel futuro della nostra comunità – afferma Pino Di Maio, portavoce delle ACLI – a breve sarà pronto il calendario delle iniziative ludiche che puntelleranno i prossimi fine settimana, a cui invitiamo vivamente tutti a partecipare». Durante l’inaugurazione verranno proposti diversi giochi di una volta ad opera degli alunni degli istituti comprensivi I.C. 2 Artiaco – De Amicis – Diaz; I.C. 3 Rodari – Annecchino; I.C. 7 Pergolesi 2; I.C. 8 Oriani – Diaz e degli enti partner.

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