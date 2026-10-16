«Fondi per case agibili e sostegni alle famiglie»: le proposte di Morelli e Rubano per il nuovo decreto bradisismo

POZZUOLI – Contributi per la prevenzione anche negli edifici agibili, copertura fino al 100 per cento della spesa ammissibile per le abitazioni principali dei nuclei con ISEE fino a 30mila euro e anticipazioni per avviare i cantieri. Sono i punti principali delle dieci proposte di emendamento che Carmine Morelli, segretario cittadino di Forza Italia a Pozzuoli, presenterà al parlamentare azzurro Francesco Maria Rubano, raccogliendo le esigenze del territorio in vista dell’esame parlamentare del decreto sui Campi Flegrei. “Le richieste del territorio partono da un problema concreto: le famiglie devono poter mettere in sicurezza le proprie abitazioni anche quando non dispongono dei risparmi necessari per affrontare i lavori. Per questo porterò all’attenzione dell’onorevole Rubano proposte che riguardano sia l’accesso ai contributi sia la possibilità di utilizzarli senza ostacoli economici e amministrativi”, dichiara Morelli. Il documento propone di ammettere al sostegno per la riduzione della vulnerabilità sismica anche gli immobili agibili e non sgomberati, quando una valutazione tecnica asseverata documenti la necessità degli interventi. Sul piano economico, chiede di riconoscere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile ai nuclei con ISEE non superiore a 30mila euro, fermi restando gli altri requisiti, e di consentire un’anticipazione fino al 30 per cento del contributo concesso, subordinata alle garanzie e alle verifiche previste. “Il governo ha assunto un impegno importante per i Campi Flegrei. Le proposte che Morelli mi sottoporrà saranno valutate per tradurre le esigenze del territorio in interventi normativi sostenibili. L’obiettivo è rendere la prevenzione accessibile e aiutare le famiglie a superare le difficoltà che possono impedire l’avvio dei lavori, verificando per ogni misura la compatibilità con il decreto e le necessarie coperture”, afferma Rubano. Tra le altre richieste figurano l’assistenza a cittadini e condomìni attraverso uno sportello unico, strumenti di sostegno per le quote non coperte e un monitoraggio pubblico dei contributi erogati e dei cantieri. “Vogliamo che le risorse si traducano in lavori e maggiore sicurezza. L’ascolto delle comunità deve accompagnare il percorso parlamentare e l’attuazione delle misure”, concludono Rubano e Morelli.