Emergenza infinita in via Madonna del Pantano: strada allagata da liquami e disagi cronici

LICOLA/VARCATURO – “Una situazione igienico-sanitaria e ambientale non più tollerabile, che si ripete sistematicamente ogni settimana mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini”. È quanto denunciano numerosi residenti e automobilisti in merito alle condizioni critiche in cui versa via Madonna del Pantano, arteria strategica situata al confine tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano in Campania, tra le zone di Licola e Varcaturo. La strada, già penalizzata da gravi carenze infrastrutturali — come il manto stradale dissestato, la scarsa illuminazione e la fitta vegetazione che invade la carreggiata — è quotidianamente teatro di sversamenti di liquami fognari non specificati, verosimilmente provenienti dalle zone circostanti o legati a malfunzionamenti cronici del sistema di deflusso e delle stazioni di sollevamento collegate all’area del depuratore di Cuma. Il risultato è un vero e proprio allagamento permanente che trasforma la via in un percorso a ostacoli insidioso e maleodorante, con forti disagi per chi si sposta quotidianamente, per le famiglie e per la vicina scuola succursale “Don Salvatore Vitale”, già isolata in passato a causa di simili criticità.

IL DEGRADO – “Siamo di fronte a un degrado inaccettabile che dura ormai da troppo tempo tra rimpalli di competenze e promesse mancate – dichiara il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui sono state indirizzate le segnalazioni –. Non è possibile che una strada importante continui a trasformarsi in una fogna a cielo aperto, costringendo i cittadini a convivere con miasmi, pericoli igienici e il rischio costante di isolamento in caso di maltempo. Abbiamo protocollato una nota urgente indirizzata ai sindaci dei comuni di Pozzuoli e Giugliano, alla Regione Campania e agli enti gestori della rete fognaria affinché si proceda immediatamente a un’ispezione tecnica approfondita, alla bonifica urgente della zona e alla programmazione di interventi strutturali definitivi per mettere in sicurezza la condotta e l’intera arteria”.