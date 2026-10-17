A Bacoli nasce il centro espositivo permanente della fotografia

BACOLI – Bacoli si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento internazionale per la fotografia. A seguito della deliberazione di Giunta Comunale, nella giornata di venerdì 16 ottobre è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Bacoli, la FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique – e il Centro Ittico Campano per l’istituzione di un Centro Espositivo Permanente FIAP presso il Palazzo dell’Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro.

LA FIRMA – Alla firma erano presenti il Vice sindaco e Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Bacoli, Mauro Cucco, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, l’amministratore unico del Centro Ittico Campano Spa, Salvatore Parascandola, il presidente della FIAP, Riccardo Busi, e Luigi Borrone, direttore del Centro Espositivo FIAP di Bacoli, con responsabilità organizzative e operative nel rispetto delle linee guida della Federazione internazionale. Il nuovo Centro nasce con l’obiettivo di ospitare mostre fotografiche di rilievo internazionale e promuovere la cultura dell’immagine, rafforzando il legame tra arte, patrimonio storico e valorizzazione del territorio flegreo.

IL PROGETTO – Si prevede per il 2026-27 un programma di cinque grandi mostre fotografiche internazionali, organizzate dalla FIAP con la collaborazione logistica e istituzionale del Comune di Bacoli e del Centro Ittico Campano. Fondata nel 1950, la FIAP è la Fédération Internationale de l’Art Photographique, organizzazione internazionale che promuove la fotografia artistica e favorisce la collaborazione tra federazioni e comunità fotografiche di diversi Paesi. La Federazione intrattiene relazioni ufficiali con l’UNESCO e sostiene la diffusione della cultura fotografica attraverso mostre, eventi e iniziative espositive.

L’istituzione del Centro consentirà a Bacoli di entrare nella rete internazionale dei Centri Espositivi FIAP, offrendo nuove opportunità di scambio culturale e visibilità internazionale. Il Palazzo dell’Ostrichina, all’interno del Parco Borbonico del Fusaro, diventerà così uno spazio dedicato alla fotografia e all’incontro tra artisti, appassionati e pubblico. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e turistica promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Bacoli e dei Campi Flegrei attraverso progetti capaci di coniugare patrimonio, arte e relazioni internazionali.