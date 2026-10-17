Il sindaco di Pozzuoli si rifà il look…con l’Intelligenza Artificiale – LE FOTO

POZZUOLI – Estetista? No. Dietologo? Ni. Intelligenza Artificale? Si. Dimagrito, impallidito e ingessato. Così si presenta il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni nella nuova veste realizzata ad hoc per i suoi profili social. Un lavoro certosino, condotto dal suo corposo staff della comunicazione che conta quasi dieci collaboratori tra spin doctor, consulenti interni ed esterni, suggeritori, esperti di social media ed altre figure che ruotano intorno al sindaco che sembra giocarsela con Trump in termini di staff.

L’AI – Manzoni dunque da qualche giorno sfoggia un’immagine di profili Facebook e Instragram tutta nuova, peccato però che non sembra essere reale. O meglio, realizzata attraverso programmi di Intelligenza Artificiale che hanno addirittura stravolto anche il gonfalone del comune di Pozzuoli. Uno strafalcione che non è passato inosservato ai più, visto lo stravolgimento dell’immagine di un sindaco che, al naturale, potrebbe avere anche un suo fascino.

L’ESCAMOTAGE – Aldilà della valutazione ad occhio per confutare l’immagine “pezzottata” abbiamo utilizzato tre AI detector che hanno dato tutti lo stesso responso: foto realizzata con AI. Altro indizio che non passa inosservato è il gonfalone dietro la figura del sindaco: sette torri, una corona e qualche dettaglio che non torna. Confrontandolo con quello originale, infatti, qualcosa sembra non tornare. Le figure araldiche appaiono differenti, alcuni dettagli della corona risultano insoliti e lo scudo sembra essersi preso qualche libertà artistica. Insomma, un pasticcio che riconsegna l’immagine di un sindaco “pezzottato”.

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