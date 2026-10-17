Controlli anti movida selvaggia a Pozzuoli: identificati 68 giovani

POZZUOLI – Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice e Largo Palazzine. Nella serata di ieri i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno identificato 68 persone (di cui molti minori) e fermato numerosi veicoli tra auto e moto. Il bilancio della serata conta sanzioni al codice della strada tra cui una per guida senza patente con il fermo amministrativo di un motoveicolo con targa estera.