Torna FAB, il Festival dell’Archeologia di Bacoli

BACOLI – Il cinema racconta il passato e apre un confronto sul futuro dei territori. Torna il FAB! – Festival dell’Archeologia di Bacoli, che si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2026 al Parco Borbonico del Fusaro, organizzato da TILE Storytellers e diretto da Nicola Barile. Al centro del programma della quarta edizione, le proiezioni dei film in concorso, affiancate da attività per le scuole e incontri dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Nato nei Campi Flegrei, FAB! propone l’archeologia come occasione di conoscenza e partecipazione, mettendo in relazione il racconto cinematografico, i luoghi e le comunità che li abitano. La selezione di quest’anno accosta produzioni italiane e internazionali a lavori nati nel territorio flegreo, offrendo prospettive diverse sul rapporto tra ricerca, memoria e paesaggio. «I film che verranno proiettati a FAB! quest’anno dimostrano la vitalità del documentario italiano, con una selezione dedicata alle produzioni recenti, e confermano la presenza internazionale del festival, con opere provenienti da Turchia, Grecia, Spagna, Serbia, Armenia e Polonia», dichiara Nicola Barile. «Ci saranno soprattutto lavori nati nel territorio flegreo che parlano di esso, come “A Caldera Movi(ie)” e “Il viaggio di Apione”. Insomma, dai Campi Flegrei al mondo. Un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti del lavoro svolto da tutto il team per questa quarta edizione».

I FILM – Ad essere selezionati sono stati: Guardians of Hellenism: The Ecumenical Patriarchate of Constantinople di Nikos Dayandas, Senista – Chronicle of Archaeological Excavations at the Crkvine Site di Sreten Vuković, Viaggio dei 4 Sensi in Norvegia di Diego Monfredini, Tumuli of Ankara di Kadir Uluç, Below the Horizon di Milan Milosavljević, Bahía 1625, history on canvas di Antonio Pérez Molero, PANTA REI di Vanni Giannotti, Lost, Found, Hidden di Vahram Mkhitaryan, Pater Ennius: tutte le storie portano a Roma di Roberto Leone, 50 years of Archaeology in Genova di Claudio Domenico Maccagno, Under the stone pines di Simone Pratola. Tra le novità del 2026, la partnership con Archeofestival, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio socioculturale e ambientale della Campania, antica e moderna, promossa dal Gruppo Archeologico “Terramare 3000 OdV”. Archeofestival assegnerà uno dei due premi previsti per i film in concorso, rafforzando il dialogo tra manifestazioni impegnate nella divulgazione archeologica e offrendo un’ulteriore occasione di riconoscimento agli autori e alle produzioni selezionate. La collaborazione prenderà avvio nella giornata inaugurale con la presentazione del Parco Archeologico e Naturalistico di Longola, a Poggiomarino. L’incontro ne racconterà il patrimonio archeologico e naturalistico, le potenzialità culturali e didattiche e le criticità che ne condizionano la piena tutela, fruizione e valorizzazione. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra ricerca, protezione del patrimonio, gestione dei luoghi e coinvolgimento delle comunità.

I LABORATORI – Il dialogo tra area flegrea e area vesuviana proseguirà attraverso un confronto sulla valorizzazione turistica delle risorse locali. Borghi, archeologia, paesaggi, enogastronomia, produzioni identitarie e memoria delle comunità saranno al centro della riflessione. L’obiettivo è interrogarsi su servizi, itinerari, accoglienza e comunicazione capaci di rendere più accessibile e fruibile il patrimonio locale, generando opportunità per le economie del territorio nel rispetto delle comunità residenti. Ampio spazio sarà dedicato, come ogni anno, alle scuole. Accanto ai laboratori di Militum Schola, che avvicinano i più giovani alla storia attraverso l’esperienza e la rievocazione, sarà presentato “A Caldera Mov(i)e. Cosa non vedo dalla mia finestra”, progetto di educazione e produzione cinematografica per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Attraverso il linguaggio del cinema e il contributo di professionisti del settore cinematografico e di altri ambiti, il progetto ha accompagnato i partecipanti nello sviluppo di uno sguardo critico e di un legame più consapevole con il proprio territorio: la caldera dei Campi Flegrei. Un invito a scoprire ciò che resta fuori dall’inquadratura quotidiana e a trasformarlo in racconto. “A Caldera Mov(i)e” è realizzato dall’I. C. 8 Oriani Diaz Succ, in rete con IC 3 Rodari Annecchino, IC 5 Artiaco e Liceo Ettore Majorana, in partenariato con Cinema Teatro La Perla, Fermento Srl, Ladoc, Lunia Film, Lux in Fabula e MACMA, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. L’iniziativa rientra nel bando Scuole, sezione A.3 “Visioni Fuori-Luogo”, del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. FAB! è organizzato da TILE Storytellers, con Giovanni Parisi nel ruolo di organizzatore e Nicola Barile alla direzione del festival. Giovanni Calvino presiederà la giuria chiamata a valutare le opere in concorso. Partner di questa edizione sono Film Commission Regione Campania, Comune di Bacoli, CIC – Centro Ittico Campano, Siti Reali, Associazione Aenea, Flegrei.it, D’Orta Disinfestazioni e La Scarabattola.

L’IMPEGNO – «Ringraziamo in particolare Josi della Ragione e Mauro Cucco, rispettivamente sindaco e vice sindaco del Comune di Bacoli, per il sostegno alla nostra iniziativa – dichiara Giovanni Parisi – e un ringraziamento speciale è rivolto a Salvatore Parascandola e al CIC – Centro Ittico Campano, che ospita il festival negli spazi del Parco Borbonico del Fusaro». «Il Festival dell’Archeologia di Bacoli oramai è diventato un appuntamento fisso per la nostra comunità e che si rinnova di anno in anno grazie all’abilità e la determinazione di Tile e di una organizzazione come sempre impeccabile – dichiarano Sindaco e Vicesindaco di Bacoli – Tantissimi gli enti e le scolaresche coinvolte. Il tutto nella splendida location del Parco Borbonico del Fusaro, uno dei principali poli culturali della città, all’interno del Palazzo dell’Ostrichina, sfruttando la sala cinema che abbiamo in Sala Scotto di Luzio attraverso cui proporre le varie proiezioni che sono aperte al pubblico. Una bellissima iniziativa che unisce l’archeologia e le nostre ricchezze con l’arte cinematografica». «Anche quest’anno il Centro Ittico Campano rinnova il proprio sostegno al Festival Archeologia Bacoli – dichiara Salvatore Parascandola, amministratore CIC – confermando il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei. Il Festival rappresenta un’importante occasione per diffondere la cultura e avvicinare il pubblico alla storia e alle ricchezze del nostro territorio. In questo percorso, il cinema si conferma uno strumento efficace di divulgazione, capace di coinvolgere le nuove generazioni e di trasmettere loro il valore della memoria storica e dell’identità culturale». Il manifesto realizzato dal graphic designer Mariano Ferreri è un omaggio a quello della Mostra del Cinema di Venezia del 1955.