POZZUOLI/ Giallo durante l’assise comunale, consigliere denuncia: «Minacce dal pubblico» – IL VIDEO

POZZUOLI – Giallo ieri in consiglio comunale, dove il consigliere comunale di opposizione Paolo Ismeno durante un suo intervento ha denunciato di aver ricevuto delle minacce dal pubblico. Mentre stava parlando ai colleghi presenti nella sala consiliare “Nino Gentile” improvvisamente, dopo aver rivolto lo sguardo verso la platea, ha esclamato: «Guardate, però, io non posso vedere in aula gente che fa così…» mimando il gesto dello sgozzamento per poi proseguire «Qua siamo consiglieri comunali…Noi cerchiamo di rispettare le istituzioni o li mandiamo fuori. Io non ho paura di minacce fatte da povera gente che viene qua dentro. Abbiate bontà, ma lasciate perdere» ha aggiunto dopo che il presidente del consiglio comunale Mimmo Pennacchio è intervenuto esclamando a sua volta «Chiedo scusa se lei ha interpretato male un gesto».

ACQUA SUL FUOCO – A quel punto Ismeno quasi in maniera sarcastica ha risposto a sua volta ripetendo più volte «Ho capito male, ho capito male» per poi esclamare «A che livello stiamo…c’è pure la polizia qua dentro».

IL VIDEO