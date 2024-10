POZZUOLI/ Furto con spaccata da Flor dò Cafè

POZZUOLI – Due giorni dopo il colpo alla biglietteria Medmar ladri nuovamente in azione a Pozzuoli. Questa volta nel mirino è finito il supermercato Flor dò Cafè di via Roma. Il furto è avvenuto nella notte ed è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Sul posto in mattinata si sono diretti anche gli uomoni della Scientifica per i rilievi del caso. Il bottino non è stato ancora quantificato.