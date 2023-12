POZZUOLI/ Fine corsa, la «banda delle Reginelle» non c’è più: tutti arrestati – I NOMI E LE FOTO

POZZUOLI – La parola fine è stata messa definitivamente questa mattina, con tre arresti che si aggiungono ai quattro delle scorse settimane: la “banda delle Reginelle”, sodalizio criminale legato alle famiglie Sannino-Dello Iacolo che da anni era attivo nel rione Reginelle, a Monterusciello, non c’è più. Tutti gli affiliati sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli che in due volte hanno smantellato la banda specializzata in spaccio di droga ed estorsioni.

I NOMI – Gli arrestati di questa mattina solo il capo Pasquale Dello Iacolo, 41 anni, detto “Pasqualone”, ras di Reginelle; la compagna Teresa Pollice, 43 anni (per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari); e Francesco Ilardo, 35 anni, detto “O Puork”.

LE INDAGINI – I tre sono stati raggiunti da un ordine di carcerazione emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, in quanto ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione, attività condotte per nome e per conto del cartello camorristico dei Longobardi-Beneduce.

I BABY BOSS – Nell’ottobre scorso erano stati arrestati i quattro aspiranti boss che subito si sono pentiti: si tratta di Luigi Sannino, 24 anni e del fratello Umberto, 20 anni, entrambi figli di Teresa Pollice; Gennaro Dello Iacolo, 23 anni, figlio di Pasquale; e Ciro Scognamiglio, 45 anni, pluripregiudicato, legato a Napoleone Del Sole arrestato nel 2016 durante l’operazione Iron Men. Invisi ai veterani dei Longobardi-Beneduce per la loro sfrontatezza Gennaro Dello Iacolo e Luigi Sannino nei mesi scorsi erano stati entrambi gambizzati. (seguiranno approfondimenti)

