POZZUOLI – È stato identificato e denunciato l’uomo che si è masturbato davanti a una scuola di Licola, a Pozzuoli. Stava diventando il terrore di tanti genitori e in città già si temeva che la situazione potesse degenerare a discapito dell’integrità dei bambini. Fortunatamente i carabinieri della stazione di Licola – con l’aiuto dei cittadini e con una rapida indagine – sono intervenuti. Due giorni fa, alle 15.30, nei pressi della scuola dell’infanzia “Oriani” di piazza San Massimo e dell’omonima chiesa, l’uomo è sceso dalla propria auto e, dopo aver sbottonato i pantaloni, ha iniziato a masturbarsi. Per nascondere la targa della vettura ha anche aperto il cofano in modo che non fosse visibile. Esterrefatti i passanti, che hanno contattato il 112 e ripreso la scena con i telefonini. I carabinieri hanno acquisito ed esaminato i filmati degli smartphone e sono riusciti a individuarlo. Si tratta di un 40enne incensurato di Giugliano che è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Già un paio di settimane fa l’uomo era stato sorpreso, sempre allo stesso orario, nella piazza principale di Licola. Sono in corso altre indagini per accertare che il 40enne non abbia agito anche altrove.