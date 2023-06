POZZUOLI/ Era finito in un dirupo: cane salvato dai vigili del fuoco con droni e funi – LE FOTO

POZZUOLI – È rimasto per 40 lunghe ore in un dirupo in zona Scalandrone, dopo essere scappato da una villetta. La padrona, disperata, dopo inutili ricerche ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che questa mattina lo hanno recuperato dopo essersi calati a diversi metri di profondità, all’interno di un dirupo. La lieta novella racconta del salvataggio di un Cocker da parte degli uomini della squadra 5B di Monterusciello insieme ai colleghi del SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e del SAF (Speleo Alpinistica Fluviale). Per individuare l’animale, finito in un dirupo lungo la strada che collega i comuni di Pozzuoli e Bacoli, è stato necessario l’utilizzo dei droni. Una volta rilevata la posizione, i vigili del fuoco si sono calati nell’interstizio riuscendo a raggiungere il cane che, una volta messo in sicurezza, è stato riportato in superficie e riconsegnato alla padrona.