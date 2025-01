POZZUOLI/ Duecentocinquanta cittadini danno vita al “Comitato San Vito”

POZZUOLI – È nato a Pozzuoli il “Comitato San Vito”, movimento che dà voce al territorio della nota zona puteolana di San Vito, che include Via Pietrarse, Via Cofanara, Via San Vito e la località San Martino. Senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, è di partecipazione democratica dei cittadini, che hanno un ruolo propositivo, consultivo, rivendicativo a favore della comunità e per uno sviluppo sostenibile della zona. Fondato nel mese di dicembre 2024, il Comitato, a poco più di un mese dalla sua nascita, conta la partecipazione di oltre 250 aderenti.

GLI OBIETTIVI – La zona di San Vito, a pochi passi dalla riserva naturale degli Astroni, territorio di necropoli romane, oasi di pace per chi la abita, vive ogni giorno il destino di ciò che resta emarginato e poco tutelato, ritrovandosi, molto spesso, a dover combattere con strade buie, strette ed in stato di rovina, situazione fognaria degradante e varie altre problematiche che “inquinano” la meraviglia di un luogo amato già dall’epoca dei Romani. Il “Comitato San Vito” si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, collaborare con l’amministrazione comunale e con le strutture sovracomunali, coordinare la propria azione con quella di altri comitati e/o associazioni che perseguano analoghe finalità e coinvolgere gli abitanti della zona, mossi dal desiderio di tutelare e sviluppare la propria Terra.