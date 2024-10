POZZUOLI/ Droga in casa durante il blitz: il ras Peppe Chiaro resta in cella

POZZUOLI – Oltre all’accusa di estorsione attraverso il metodo del “cavallo di ritorno” il ras Peppe Chiaro, 49 anni, dovrà rispondere anche di detenzione di droga ai fini di spaccio. Infatti, durante l’operazione che lo ha portato in carcere, martedì mattina i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, in seguito a una perquisizione, hanno trovato nella sua abitazione tra Quarto e Monterusciello circa 700 grammi di hashish suddivisi in panetti.

LA CONVALIDA – Questa mattina, nel carcere di Poggioreale dove Chiaro è rinchiuso, è stata effettuata l’udienza di convalida: il 49enne – difeso dall’avvocato Luca Gili – è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari per il reato del possesso di droga, ma resta ancora in carcere in quanto resta in piedi la misura cautelare relativa al reato di estorsione contestato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli Nord.