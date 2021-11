POZZUOLI – In occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia parteciperà domani alla cerimonia di commemorazione del puteolano Alfonso Trincone, il maresciallo dei carabinieri morto il 12 novembre 2003 nell’attentato di Nassiriya. La cerimonia, che vedrà la partecipazione delle massime autorità dell’Arma dei Carabinieri, si articolerà in tre diversi momenti: alle ore 15:30 presso il cenotafio che si trova nel cimitero civico di via Luciano, alle 16:30 al cippo funerario sul belvedere di San Gennaro dove il sindaco depositerà una corona di fiori e, a seguire, nella chiesa di San Gennaro alla Solfatara, dove sarà officiata una messa in memoria di Alfonso Trincone.