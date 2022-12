Pozzuoli dice addio a Biagio Rezzo, storica figura del Pennone a Mare

POZZUOLI – La città di Pozzuoli dice addio a una figura storica. È morto Biagio Rezzo (nella foto ndr), tra i protagonisti del Pennone a Mare – Palo di Sapone, manifestazione popolare iscritta dal 2020 nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani, secondo regolamento UNESCO del 2003. Anche quest’anno Rezzo, noto con l’appellativo di Rocky Balboa, aveva gareggiato nella tradizionale sfida all’ultima bandierina, omaggio all’Assunzione di Maria.

IL RICORDO – «Oggi è un giorno brutto per la città di Pozzuoli – fa sapere la Pro Loco – È morto Biagio Rezzo, figlio della Darsena di Pozzuoli, di questa terra bellissima e della sua tradizione marinara. Tante lacrime oggi; siamo vicini alla sua famiglia».

IL PENNONE A MARE – Il Pennone a Mare – Palo di Sapone, in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one o ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne, è una festa popolare legata alla devozione dei pescatori puteolani per l’Assunta, protettrice della gente di mare. Un appuntamento fisso per Biagio Rezzo e per la sua famiglia. Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso di grasso animale, posto a 45° rispetto alla banchina e sospeso sul mare, sono posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Stella Maris, gareggiano in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio, esortati dal pubblico, che occupa la banchina e il mare antistante. Vince colui che, camminando sullo scivoloso palo, riesce a strappare una delle tre bandierine prima di cadere in mare. Al termine della gara, i partecipanti si recano nella chiesetta dell’Assunta a Mare per la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico.