POZZUOLI/ De Vizia raddoppia gli sforzi per la crisi bradisismo: più uomini e mezzi in strada

POZZUOLI – Solidarietà e dedizione. La De Vizia risponde presente nel momento più difficile per la comunità puteolana raddoppiando lo sforzo. Da martedì più uomini e mezzi sono impegnati su tutto il territorio per garantire il servizio di raccolta differenziata, anche alla luce dell’installazione dei punti di accoglienza installati a Piazza a mare, via Napoli, Monterusciello, Toiano e via Solfatara. Nella foto si vede uno degli operatori dell’azienda consegnare sacchi per la differenziata al Pala Trincone dove al momento si trovano 80 sfollati.