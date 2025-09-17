POZZUOLI/ D’Amico punta alla commissione e Villani il capogruppo del PD: Genovese & C. fanno muro

POZZUOLI – Vuole tornare a fare la capogruppo della commissione regolamenti la consigliera Manuela D’Amico che in questi giorni sta agitando le acque nel gruppo consiliare del PD di Pozzuoli. A darle manforte c’è Antonio Villani che – in virtù di un accordo tacito con la consigliera – starebbe puntando al ruolo di capogruppo oggi ricoperto da Maria Rosaria Testa. Lotte intestine e nuove alleanze nel più grande (e votato) partito della città che arrivano alla vigilia delle elezioni regionali ma, soprattutto, in prospettiva delle prossime comunali.

LA CONTRAPPOSIZIONE – La doppia ipotesi, però, si sta scontrando con la volontà della stragrande maggioranza dei consiglieri dem che hanno alzato un muro a difesa di Maria Rosaria Testa. I due Genovese e contro le mire della D’Amico, che il 7 agosto scorso si era dimessa da presidente della commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Pozzuoli, affermando di essere stata “oggetto di un attacco personale” da parte del consigliere Salvatore Maione e accusando il gruppo consiliare del PD di “non averla difesa”. Dopo aver sbattuto la porta oggi, un mese dopo quel consiglio comunale, la D’Amico fa dietrofront e chiede di tornare a fare il presidente di commissione.