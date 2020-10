POZZUOLI – L’ufficio postale di via Miliscola ad Arco Felice resterà chiuso al pubblico da lunedì 5 ottobre a giovedì 22 ottobre per consentire i lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione. Durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi e in particolare a quello di via Terracciano (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05, il sabato dalle 8:20 alle 12:35) e all’ufficio di Corso Umberto I (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, il sabato dalle 8:20 alle 12:35). Presso l’ufficio di Pozzuoli via Terracciano sarà disponibile inoltre uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio di Arco Felice.