POZZUOLI/ Caos totale alla Rotonda Cavani: l’idea di Manzoni è stata un flop

POZZUOLI – Caos totale, ingorghi, code chilometriche verso Pozzuoli e verso Bacoli. È stata un flop la prima giornata del nuovo dispositivo del traffico voluto dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, alla Rotonda Cavanial, a Lucrino. L’idea era in accordo con il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: quest’ultimo, in termini entusiasti aveva parlato perfino di “mai più rotonda Cavani”. Detto fatto, la zona si è completamente paralizzata, rendendo vano il senso unico da Pozzuoli intorno al lago Lucrino e su via Miliscola per chi proveniva da Baia. Un dispositivo che aveva suscitato qualche perplessità anche tra gli stessi vigili, oggi chiamati agli straordinari per gestire il caos.