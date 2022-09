POZZUOLI – E’ crisi nel partito di Europa Verde. Aperta nei giorni scorsi dall’ambientalista Umberto Mercurio, è proseguita ieri con l’annuncio delle dimissioni della co-portavoce Cristina Cortile. Nel mirino la gestione “personalistica” del partito da parte dell’altro co-portavoce Vicente Migliucci (per due volte candidato al consiglio comunale con scarsi risultati) e del consigliere comunale Gennaro Andreozzi. Dopo un lungo post pubblicato su Facebook, Mercurio (tra i pochi, per storia e attività sul campo a potersi fregiare del titolo di “ambientalista”) è andato duro contro i vertici locali del partito, chiedendo un “cambio di passo”.

LE DIMISSIONI – «Condivido la scelta di Cristina in quanto una parte del partito è stata estromessa da ogni tipo di discussione -ha detto Mercurio a Cronaca Flegrea- Si è partiti male con la candidatura di Migliucci e si è andati avanti con una gestione da parte di “pochi”. E mi riferisco a coloro che hanno fatto ciò che volevano, portando avanti trattative e mettendo fuori da ogni tipo di discussione una grossa parte del partito. Così non va bene. Oltre a Cristina anche altre iscritte stanno lasciando, perché non è questo il modo di gestire un partito. Come iscritto sono deluso, ma auspico in un cambio di rotta».