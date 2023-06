POZZUOLI/ Auto si ribalta su via Provinciale Lucrino Averno, l’sos: «Servono dossi, si corre a tutte le ore»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, sono ancora qui a scriverle per un grido d’aiuto da parte dei residenti del lago d’Averno, qualche minuto fa c’è stato un incidente sulla strada principale che collega Lucrino al lago d’Averno (Provinciale Lucrino Averno) dove un’auto si è ribaltata. Fortunatamente solo un grande spavento per l’automobilista rimasto illeso e per i passanti che l’hanno aiutato ad uscire dall’abitacolo. Ripeto fortunatamente il conducente sta bene, ma vorrei prendere spunto a nome di tutti i residenti e chiedere a gran voce che su questa strada per lo più rettilinea l’istallazione di dossi per ridurre la velocità. Questa strada viene scambiata per una pista automobilistica. Tutti i giorni e a tutte le ore ci sono continui via vai, quasi tutti i pomeriggi nelle prime ore c’è sempre un gara di motorini a impennare su una ruota, di sera chi esce dai locali. La strada è molto praticata da sportivi, residenti, scolaresche, turisti, ma nessuno si sente sicuro: dal marciapiede impraticabile alla fitta vegetazione che impedisce il passaggio pedonale ( lato canale) all’assenza di illuminazione. Chiediamo a gran voce a chi di competenza di dare valore a questa zona stupenda e di mettere in sicurezza tutti noi». Un residente a nome di tutti.