POZZUOLI/ Assalto al negozio cinese a Monterusciello: in quattro tentano il furto – IL VIDEO

POZZUOLI – Ci hanno provato due volte, ma in entrambi casi è andata male. In quattro stanotte hanno tentato di assaltare il negozio cinese presente nel quartiere di Monterusciello, nei pressi dell’ex Fima. Il primo tentativo è stato fatto intorno a mezzanotte e mezza; il secondo alle 4 del mattino. La doppia porta di ferro e l’arrivo della vigilanza hanno fatto in modo che il piano dei banditi fallisse. Incappucciati e armati di una spranga di ferro, i malviventi hanno provato a scassinare, invano, la porta di ingresso dell’attività commerciale per poi darsi alla fuga a bordo di una berlina scura. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio.

IL PRECEDENTE – Lo scorso fine settimana un tentativo di furto è stato messo a segno ai danni di “Ars Nova” in via Solfatara. Le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale immortalano un uomo, con guanti e volto coperto da un cappuccio, mentre cerca di fare irruzione nel negozio di stampe digitali.