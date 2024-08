POZZUOLI/ Angelo Lucignano lascia il Consiglio comunale «Auguri a Figliolia, il mio impegno per la città continua»

POZZUOLI – «Termina il mio mandato di Consigliere Comunale. Ringrazio tutte le persone con le quali ho avuto il piacere di collaborare in questi cinque mesi di supplenza istituzionale. Esprimo i miei più sinceri auguri a Enzo Figliolia che ritorna ad esercitate il ruolo che l’elettorato gli ha affidato. Il mio impegno politico, sociale e civico continuerà come sempre a favore della nostra Pozzuoli e della collettività tutta che mi auguro possa ritornare a vivere, unitamente a tutta l’area flegrea, un clima di normalità e di serenità». Queste le parole di Angelo Lucignano dopo la notizia del reintegro di Figliolia in consiglio comunale. Un nuovo avvicendamento che arriva dopo la surroga del 20 febbraio scorso quando il Prefetto sospese l’ex sindaco che oggi, dopo cinque mesi, può tornare tra i banchi dell’opposizione.