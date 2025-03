POZZUOLI/ «Alla Giacinto Diano è in corso una mortificazione dell’istruzione»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Marzo 2025: la scuola Diano ripropone la dad come soluzione ai disagi del bradisismo. Dopo più di un anno di lavori lenti e evidentemente insufficienti durante il quale già c’era stata una chiusura della scuola e attivazione della dad per la scossa del 20 maggio, le dichiarazioni dell’assessore all’istruzione del Comune di Pozzuoli Vittorio Festa sulla sicurezza della Diano risuonano inattendibili. Inoltre, la delocalizzazione di alcune classi all’Anderson di Monteruscello era stata proposta in via temporanea, invece è stata estesa a tutto l’anno scolastico. Il principale punto di domanda é come sia possibile che un edificio scolastico che dovrebbe rimanere il posto più sicuro e monitorato dell’ area possa presentare tali inadempienze. Cosa c’è da aspettarsi in caso di altra scossa per i ragazzi della scuola media? La negligenza del lavoro di messa in sicurezza sta ricadendo tristemente sulla comunità, colpendo sia la continuità didattica dei ragazzi sia l’organizzazione della famiglia che per non lasciare soli i figli nelle loro case, per paura delle scosse tra l’altro, si trova costretta a chiedere permessi al lavoro. Come genitori siamo contrari a questo progetto di mortificazione dell’istruzione, la quale invece dovrebbe essere non solo una trasmissione nozionistica ma una imprescindibile occasione di relazione, di incontri, di condivisione. Pertanto, chiediamo una comunicazione vera sullo stato dello stabile Giacinto Diano e qualora la struttura presentasse ancora delle incongruenze, la delocalizzazione immediata delle aule in altri plessi per consentire lo studio in presenza agli studenti. L’istruzione è un diritto invalicabile, e un dovere per il Comune e lo Stato provvedere alla sua garanzia» (Laura M.)