POZZUOLI/ Ad agosto oltre 1100 terremoti: è record di scosse mensili dal 2005

POZZUOLI – Il terremoto, che ieri sera ha scosso i Campi Flegrei e buona parte di Napoli, non ha causato danni. Con una magnitudo di 3.8, è stato l’evento di maggiore energia registrato negli ultimi 39 anni. Tanta la paura: centinaia di cittadini sono scesi in strada sia in centro che nei quartieri e sul lungomare. Da qui anche l’appello lanciato dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a mantenere la calma e ad affidarsi ai canali ufficiali di comunicazione.

IL BOLLETTINO – Secondo l’Ingv, da gennaio 2023, il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 15±3 mm/mese con lievi riduzioni, come quella registrata da fine maggio a tutto giugno 2023. Nel corso del mese di agosto 2023, ai Campi Flegrei, sono stati inoltre registrati 1.118 terremoti. Di questi, 435 sono avvenuti nel corso di 5 sciami sismici: il primo, dalle 21:44 del 12 agosto costituito da 19 terremoti; il secondo, dalle 22:17 del 15 agosto costituito da 26 terremoti; il terzo, dalle 08:14 del 16 agosto caratterizzato da 14 terremoti; il quarto, dalle 23:57 del 17 agosto con 292 terremoti e l’ultimo, lo scorso 21 agosto, dalle 02:48 costituito da 84 terremoti. Il numero di terremoti registrato nel corso del mese di agosto 2023 risulta, attualmente, il numero più elevato di eventi al mese a partire dal 2005.