Post Covid e crisi Ucraina, cambia il mercato del lavoro: a Pozzuoli due tavole rotonde

POZZUOLI – Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, reddito di cittadinanza, formazione, competenze, ruolo delle Agenzie per il Lavoro in partenariato pubblico-privato nel contesto del PNRR e tutte le novità sul recente Decreto Lavoro 2023 sono solo alcuni dei temi in agenda al convegno “Il mercato del lavoro che cambia”, organizzato dall’agenzia per il lavoro GESFOR e I.L.A. (Ispettori del Lavoro Associati), in programma per domani, giovedì 18 maggio a Pozzuoli, nella splendida cornice dei Campi Flegrei. Dieci i temi oggetto di dibattito, che ruotano intorno a due interrogativi su tutti: “Post covid e crisi Ucraina-Russia il mondo è cambiato, ma come sta cambiando il framework del mercato del lavoro?” e “Quali sono le sfide che bisogna affrontare e quali le opportunità per tessuto produttivo e lavoratori nel nuovo scenario mondiale?” Due invece i momenti salienti della giornata – che avrà inizio alle ore 14.45 con la registrazione dei partecipanti presso l’Hotel “Gli Dei” – con altrettante tavole rotonde, che vedranno la partecipazione degli Ordini Professionali di Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Napoli, con i rispettivi presidenti Eraldo Turi e Fabio Triunfo, Agostino Di Maio (Direttore Assolavoro), Alessandra Belluccio (AIDP – Associazione Italiana Direttori del Personale), Luigi Salvatori (Vicepresidente Unione Industriali di Napoli), Michele Schiano di Visconti (Parlamentare componente della X commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati), Michele Raccuglia (Responsabile ANPAL), esponenti dei principali sindacati nazionali, Giuseppe Cantisano (Direttore ispettorato Interregionale del Lavoro) e tanti altri autorevoli relatori, con la chiusura dei lavori affidata al Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Paolo Pennesi.

L’INIZIATIVA – Al convegno, organizzato con il supporto di OCDL (Ordine dei Consulenti del Lavoro), ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) che attribuiranno fino a 4 crediti formativi ai partecipanti, prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni sindacali e datoriali e degli ordini professionali, consulenti, operatori del mercato del lavoro, imprenditori e lavoratori. L’iniziativa gode del patrocinio di ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ed il contributo di FonARCom (Fondo Interprofessionale che finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese).