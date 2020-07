POZZUOLI – Un’infermiera in servizio all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è risultata positiva al Covid 19. Si tratta della 99esimo caso in città, l’ennesimo all’interno del nosocomio dove appena due mesi fa circa 50 persone tra medici, infermieri e pazienti rimasero contagiate. La donna, in servizio presso il pronto soccorso fino alla giornata di domenica, sarebbe entrata in contatto con l’anziano di Mondragone giunto la settimana scorsa in ospedale e risultato poi positivo al tampone. L’Asl in queste ore è impegnata a tracciare il link epidemiologico della contagiata per rintracciare tutti i possibili contatti. Con la positività dell’infermiera sono 4 in totale le persone attualmente contagiate a Pozzuoli